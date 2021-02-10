Более 100 домов остались без тепла в мороз из-за аварии в Новосибирской области

В Новосибирской области в городе Куйбышев без отопления остались более 100 домов. По данным пресс-службы МЧС по региону, на теплотрассе произошла авария.

«По улице Краскома в результате дефекта на теплотрассе диаметром 300 миллиметров произошло отключение теплоснабжения 105 домов (85 частных и 20 многоквартирных), трех школ и одного колледжа», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в двух школах отменены занятия. Известно, что теплоноситель из системы отопления не сливался. Сейчас бригада тепловых сетей ищет место порыва. Задействованы 17 человек, пять единиц техники, а также три сотрудника МЧС и две спецтехники. В средку в Новосибирской области ожидается мороз, температура уже опустилась до — 20 градусов.

Пока неизвестно, когда горожане вновь получат тепло и горячую воду.

Накануне более 40 домов остались без отопления в Челябинске из-за аварии на теплотрассе. Во вторник в городе столбик термометра опустился до -30 градусов. Также из-за сильного мороза в городе были отменены занятия для учеников начальной школы.