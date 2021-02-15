Более 100 депутатов Госдумы сделали прививку от коронавируса

Более 100 депутатов Госдумы уже прошли или сейчас проходят вакцинацию от коронавируса. 171 народный избранник переболел ковидом. Пять человек лежат в больнице. Об этом рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Пять депутатов в больнице. <…> Более 100 депутатов привились или [находятся] в стадии вакцинации. <…> В сумме более 60% имеют антитела либо после болезни, либо после прививки», — приводит ТАСС слова Володина.

Председатель Госдумы напомнил, что было время, когда в больнице с COVID-19 лежали сразу около 30 депутатов. По его словам, за все время пандемии переболел 171 депутат. От последствий заражения 2019-nCoV умерли Ваха Агаев и Валентин Шурчанов из КПРФ и депутат от «Единой России» Николай Антошкин.

Ранее СМИ нашли на сайте Госдумы информацию о том, что 23 сентября 2020 года депутат-коммунист Ваха Агаев «голосовал» за законы, хотя в этот день он умер. Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко объяснил это техническим сбоем.