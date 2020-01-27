Более 100 человек подозревались в России на коронавирус

Медики уже используют новые тест-системы для проверки людей на коронавирус. Также в ведомстве считают, что число инфицированных смертельной инфекцией в мире начало сокращаться. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первый заболевший коронавирусом 2019-nCoV жил в китайском Ухане. Он плохо себя почувствовал в конце декабря, а в начале января умер из-за тяжело протекавшей пневмонии. Вирус быстро распространился в Китае и за его пределами. По последней информации, от вызванной коронавирусом пневмонией умер 81 человек. Еще 2783 человека заболели. Состояние 461 из них оценивается как тяжелое.

В Бурятии мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Он находится в больнице Улан-Удэ, а до этого россиянин побывал в Китае, Монголии, Корее. У него взяли необходимые анализы. Они должны быть готовы к вечеру понедельника.