Более 100 человек оказались на карантине в Подмосковье из-за коронавируса

Вернувшиеся из Китая люди находятся на домашнем карантине в Подмосковье. Речь идет о 136 пассажирах. Коронавирус при этом ни у кого на территории региона не обнаружили.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что сейчас следят за всеми вернувшимися из Китая россиянами. Исключение не распространяется даже на тех, у кого нет никаких признаков ОРВИ. По ее словам, с начала февраля на карантине находились 853 человека. Сейчас среди них 136 человек.

«Карантин продолжается 14 дней», — добавила она.

По словам главы Минздрава Подмосковья, иностранцы с признаками ОРВИ тоже на карантине. Если у человека есть температура, насморк и другие признаки болезни, его отправляют в инфекционную больницу. За прошедший месяц госпитализация понадобилась 78 людям. Сейчас в больницах остаются всего 18 иностранцев. Стригункова подчеркнула, что на территории Подмосковья коронавирус не обнаружен ни у одного человека.

За прошедший месяц в России зарегистрировали шесть случаев коронавируса: четыре у россиян и два у граждан Китая. Трое подхватили вирус на корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии. Сейчас все они проходят лечение и находятся под присмотром врачей. Двое китайцев уже вылечились, их выписали из больниц еще в середине февраля.