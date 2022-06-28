Более 100 часов на диване. Организаторы конкурса объявили победителей и признались, что не ожидали ажиотажа

Торговой центр в Белгороде стал в последние дни объектом внимания общественности из необычного конкурса. Шесть человек сидели на диване несколько суток, хотя им было разрешено вставать. На кону — сам диван. Организаторы позволяли встать участникам, но те в борьбе за победу этого не делали. Гендиректор управляющих компаний ТЦ «Мебельный город» Юрий Головкин признался, что не ожидал такого ажиотажа, но пообещал к Новому году придумать новый конкурс.

«Идея [провести конкурс] пришла спонтанно. Мы проводим ежегодно, два раза в год, конкурсы: на день рождения нашего ТЦ — в июне — и под Новый год. Конкурсы стали немного однотипными», — признался Головкин.

Обычно было так: посетителям торгового центра предлагали купить товар, бросить чек в барабан и ждать результатов. Однако постепенно люди потеряли интерес к подобным конкурсам.

«Мы решили, что надо что-то такое необычное, чтобы зацепить, чтобы о нас заговорили, чтобы к нам пошли. И постепенно мы пришли к такой идеи, то есть диван поставили», — объяснил организатора.

Смысл конкурса состоял в том, что тот, кто больше всех просидит на диване, получат его себе в подарок. Желание поучаствовать проявили более 20 человек, из них нужно было выбрать шесть. В барабан бросили записки с номерами мест на диване.

«Кто вытащил пустышки, они не сели. У нас был такой пункт, что с 10 утра и до 5 вечера можно вставать, меняться. Но как участники сели 24 июня в 10 утра, так они и сидели», — рассказал собеседник «360».

В итоге организаторы объявили обоих мужчин победителями конкурса. Каждый в подарок получил по дивану. Финалисты просидели на диване более 100 часов.

«Мы не ожидали такой слава, сейчас стоит дилемма — а что придумать лучше. К Новому году, я думаю, должны что-то сделать. Хотя это будет трудно после такого ажиотажа», — резюмировал Головкин.