Звонки прошли на фоне того, что днем, еще до матча, было задержано 86 человек — 81 фанат «Спартака» и пять фанатов «Зенита». Это было сделано из-за перехода дороги в неположенном месте и нецензурной брани, а также на основании информации о якобы возможных столкновениях. На болельщиков составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

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Из-за этого люди, звонившие в горячую линию, обращались по поводу задержаний, проверки документов, порчи билетов.

«Люди спрашивают, как себя вести, поскольку кто-то впервые попадает в такую ситуацию, по-разному реагируют, но все возмущаются, если никаких намерений и действий по нарушению общественного порядка не совершали», — указал Семенов.

Также некторые звонки касались использования «глушилок» в направлении гостевого сектора для болельщиков, где сидели фанаты «Спартака». Было отмечено, что из-за этого дискомфорт испытывали болельщики соседних трибун, в том числе женщины и дети.