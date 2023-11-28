Общество 28 ноября 2023, 09:01 Более 10 жителей Бурятии заразились сальмонеллезом из-за шаурмы Роспотребнадзор: у 14 отравившихся шаурмой жителей Бурятии нашли сальмонеллез Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/globallookpress

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У 14 жителей Бурятии, отравившихся шаурмой в киоске в селе Петропавловка Джидинского района, нашли сальмонеллез. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Групповой очаг сальмонеллеза зарегистрировали накануне, 27 ноября. Всех больных госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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Эпидемиологическое расследование предварительно установило, что «заболеваемость носит пищевой характер» и все заразившиеся ели готовую продукцию в киоске «Шаурма в lovаше». Специалисты Роспотребнадзора организовали противоэпидемические мероприятия, установили медицинское наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц. Идет поиск других заразившихся.

В упомянутом киоске нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Пока торговую точку закрыли. Эксперты отобрали пробы продуктов, воды, биологических образцов. Расследование продолжается.

В конце августа в Москве госпитализировали более 40 отравившихся шаурмой в бистро. Общее количество пострадавших достигло 53. К середине сентября всех пациентов выписали.