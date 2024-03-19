Общество 19 марта 2024, 10:33 Более 10 участков в Барвихе потребовали вернуть государству РБК: Генпрокуратура потребовала вернуть в госсобственность 13 участков в Барвихе РИА «Новости»

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Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием вернуть в государственную собственность земли в поселке Барвиха и деревне Жуковка. Об этом сообщил РБК со ссылкой на иск, который ведомство подало в Одинцовский суд Московской области 22 января 2024 года.

Содержание иска подтвердил источник, знакомый с подробностями дела. В документе указали, что цель обращения — «устранение негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона».

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По данным РБК, речь идет о 13 участках в составе 99 гектаров земель, закрепленных за клиническим санаторием «Барвиха». С 1994 года эта территория находилась в ведении управделами президента.

Из данных Росреестра следует, что общая площадь спорных участков, о которых говорится в иске, составляет 8,02 гектара. По мнению сотрудников Генпрокуратуры, эти земли незаконно приватизировали в начале 2000-х годов.

Ранее в госсобственность вернулся бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который принадлежал АвтоВАЗу. Сейчас предприятие работает под названием «Автозавод Санкт-Петербург».