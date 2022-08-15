Более 10 тысяч жительниц Москвы получили помощь в рамках программы занятости

Свыше 10 тысяч женщин в Москве получили помощь в рамках программы столичной службы занятости «Мама работает» в этом году. Об этом рассказала заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

«Специализированный центр занятости „Моя карьера“ реализует комплексный подход к включению женщин с детьми дошкольного возраста в экономически активную деятельность. Ежегодно за помощью в центр обращаются более 20 тысяч москвичек. С начала года более 10 тысяч женщин получили помощь в рамках программы „Мама работает“», — заявила она. Ее слова приведены на сайте мэра и правительства Москвы.

Чаще всего москвички устраиваются менеджерами по персоналу, администраторами, помощниками руководителя, специалистами по оказанию сервисных и государственных услуг, бухгалтерами. Более 60% обратившихся за помощью в трудоустройстве женщин нашли работу или реализовали себя в области бизнеса.

По данным статистки, каждая шестая приходит в центр «Моя карьера» для получения информации о предпринимательстве и самозанятости. К примеру, в прошлом году 32% всех консультаций по открытию своего дела провели именно для женщин с детьми.

У них также пользуются популярностью тренинги и курсы, где можно получить профессиональные навыки для удаленной работы с удобным графиком. Самые востребованные специальности — копирайтер и SMM-менеджер.