Более 10 тысяч пассажиров попытались проехать на общественном транспорте Подмосковья без масок

В регионе масочный режим действует повсеместно в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В ведомстве уточнили, что подавляющее большинство пассажиров надело маску после того, как им об этом сказали контролеры.

Ранее стало известно, что в Подмосковье выделили дополнительные средства на помощь медикам. Создаются дополнительные бригады скорой, закупаются средства защиты. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Также появилась информация о том, что с сегодняшнего дня, 17 октября, в Подмосковье с 00:00 до 08:00 вводится запрет на посещение развлекательных заведений — баров, ресторанов, караоке и концертных площадок.

Ранее НСН сообщила, что депутат Виталий Милонов прокомментировал заявление Владимира Познера о том, что штраф за отсутствие маски должен доходить до 50 тысяч рублей. Он заявил, что если Познеру некуда девать деньги, он может их пожертвовать людям на покупку маски.

«Тогда люди спокойно себе все купят, а вы не будете требовать их оштрафовать на размер месячной зарплаты», — заявил он.