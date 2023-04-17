Общество 17 апреля 2023, 10:09 Более 10 тысяч кубометров снега с пеплом вывезли на Камчатке после извержения вулкана МЧС: свыше 10 тысяч кубометров снега с пеплом вывезли на Камчатке после извержения вулкана Пресс-служба МЧС

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Более 10 тысяч кубометров снега с пеплом вывезли на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, такой объем снега с пеплом был вывезен за минувшую неделю из населенных пунктов Усть-Камчатского района. Там уточнили, что работы ведутся в поселках Ключи, Козыревск, Майское. В общей сложности на расчистке улиц и социально значимых объектов от выпавшего пепла задействовано более 50 человек, около 20 единиц инженерной техники.

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Семнадцатого апреля в поселке Ключи побывал начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно. Он проинспектировал ход работ.

«Объем работы большой, бороться с последствиями пеплопада в населенных пунктах предстоит еще не один день», — отметил он.

Вулкан Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля. Шлейф пепла протянулся на 100 километров. На следующий день он трижды выбросил столбы пепла, из них самый мощный поднялся на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря. В связи с извержением вулкана и сильного пеплопада школьников двух населенных пунктов Камчатского края временно перевели на дистанционное обучение.