Более 10 случаев COVID-19 выявили у детей в Новосибирской области

Медики выявили за сутки 12 случаев COVID-19 у детей. Все они сейчас находятся в больнице.

По данным оперштаба по Новосибирской области, COVID-19 выявили у 72 маленьких пациентов.

«В детскую больницу № 3 госпитализировано 88 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в регионе за 24 часа выявили 71 случай опасной болезни. В реанимации находятся 55 пациентов, 16 человек подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего в больницах Новосибирска находятся 1422 пациента с подозрением на COVID-19 и выявленным диагнозом.

Вспышка коронавируса началась в китайском мегаполисе Ухане в конце декабря 2019 года. Новый вирус стремительно распространился по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Российские медики выявили 209 688 случаев COVID-19. От болезни, которую вызывает коронавирус, умерли 1915 человек. 34 306 пациентов выздоровели.