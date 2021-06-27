Более 10 «Шоколадниц» в Москве нарушили антиковидные правила

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверки в столичном общепите. Они выявили нарушения введенных антиковидных мер сразу в 12 кафе сети «Шоколадница». Теперь заведениям грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Проверку соблюдения противоэпидемических мер проводили 27 июня в 34 кафе «Шоколадница», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. В 12 заведениях не следили за соблюдением социальной дистанции. Также у посетителей не проверяли наличие масок с перчатками и не проводили теплометрию.

Еще специалисты заметили, что персонал кафе работал без перчаток и со спущенными масками. Администрация общепита не предоставила данные о тестировании работников на наличие коронавируса.

По результатам проверки завели 12 уголовных дел. Заведениям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Альтернативой является административное приостановление деятельности. Кафе могут закрыть на срок до 90 суток.

За прошедшую неделю столичное управление Роспотребнадзора опечатало 26 объектов и составило такое же количество протоколов о временном запрете деятельности.