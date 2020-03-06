Более 10 работников КамАЗа отправили на карантин

«По предписанию Роспотребнадзора они будут находиться на карантине 14 дней, в течение которых у них будут браться пробы биоматериала», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что людей на карантине обеспечат всеми медикаментами, необходимыми для профилактики и гигиены. Через 10 дней у них возьмут дополнительный анализ. Он поставит окончательную точку в данном вопросе.