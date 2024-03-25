Общество 25 марта 2024, 13:15 Более 10 пострадавших при теракте выписали из московских больниц за сутки Заммэра Москвы Ракова: 16 пострадавших при теракте выписали в столице за сутки Пресс-служба Следственного комитета

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За сутки из столичных больниц выписали 16 пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова, сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

По ее словам, столичные врачи круглосуточно работают, чтобы спасти и вылечить пациентов. У тех, кого доставили в крайне тяжелом и тяжелом состояния, наблюдают положительную динамику.

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«Это позволяет оказывать медицинскую помощь им уже в профильных отделениях. За последние сутки 16 пациентов были выписаны домой», — подчеркнула Ракова.

В московских больницах на данный момент продолжают лечение 76 пациентов, в том числе четыре ребенка. Из них шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 23 — в тяжелом. Помимо медицинской помощи, пострадавшим оказывают психологическую. В больницах города есть все необходимые медикаменты и расходные материалы, а также запас донорской крови.

Специалисты продолжают работать на месте теракта в Crocus City Hall. Спасатели разобрали уже более 645 кубометров завалов.