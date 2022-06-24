Более 10 пятиэтажек построят в Мариуполе для лишившихся жилья людей

В Мариуполе стартовало строительство жилых домов при поддержке оборонного ведомства России. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, планируется построить 12 пятиэтажных домов, в которых будет 1011 квартир. Уже этой осенью новый квартал примет первых жильцов. Полный цикл работ намерены завершить к началу ноября.

«Все идет по плану: нам помогают все участвующие, задействованные структуры, работы выполняются военно-строительным комплексом Министерства обороны Российской Федерации. Мы берем на работу местных жителей, имеющих образование, местным жителям нужно помогать», — обратил внимание представитель военно-строительного комплекса Минобороны РФ Максим Апаринов.