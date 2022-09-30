Более 10 многоэтажек сдадут в Губкинском в 2022 году | 360°

Общество 30 сентября 2022, 05:29 Поделиться Telegram

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Viber Более 10 многоэтажек сдадут в Губкинском в 2022 году

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В текущем году в Губкинском строители сдадут 14 многоэтажных домов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

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В 14-м и 18-м микрорайонах уже ввели в строй два коммерческих дома, где находится более 120 квартир. На подходе еще восемь таких зданий. В 18-м микрорайоне также пополнили жилищную инфраструктуру четыре многоэтажных дома.

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