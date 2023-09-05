Общество 05 сентября 2023, 12:35 Более 10 миллионов туристов посетили Москву за полгода Заммэра Москвы Сергунина: свыше 10,3 млн туристов посетили столицу за полгода Сайт мэра и правительства Москвы

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За первые шесть месяцев 2023 года Москва приняла более 10,3 миллиона туристов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По данным заммэра, туристическая отрасль столицы продемонстрировала рост по всем основным показателям, превысив даже данные 2019 года. Кроме того, за полгода Москва заработала более 68 миллиардов рублей от туристической отрасли, что превышает допандемийные показатели.

Основу турпотока составили почти 9,4 миллиона российских путешественников — на четыре процента больше, чем в 2019-м. Почти миллион гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран. Наталья Сергунина

Развитию отрасли способствовал деловой туризм, поскольку бизнесмены больше тратят в поездках и останавливаются в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

Уровень загрузки отелей вырос на 9% по сравнению с прошлым годом и достиг 69%. Большинство путешественников выбирало трехзвездочные и четырехзвездочные гостиницы.

Чаще всего столицу посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.

Столица привлекала туристов различными событиями. В городе регулярно проходили фестивали, выставки и познавательные программы, а также состоялся Московский урбанистический форум, ставший одним из главных событий второй половины лета.

Для повышения качества сервиса и услуг в столице разработали специальные программы. Среди них — молодежная программа для студентов «Твой старт в туризме» и образовательный проект «Школа гостеприимства».

Ранее туристические объекты Подмосковья выдвинули на онлайн-голосование Russian Traveler Awards.