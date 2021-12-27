Более 10 миллионов гектаров леса сгорели в России за год

В России в 2021 году от огня пострадало более 10 миллионов гектаров леса, заявил на совещании со своими заместителями председатель правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что лесные пожары — это важная проблема для целого ряда регионов.

«Еще один важный вопрос для целого ряда регионов — это борьба с лесными пожарами. В текущем году их было немало, в том числе из-за сложных погодных условий. Всего от огня пострадало более 10 миллионов гектаров леса. В некоторых районах из-за рисков для безопасности людей приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации», — отметил Мишустин, его процитировали на сайте правительства.

По словам Мишустина, для борьбы с огнем, особенно в удаленный районах, привлекались силы и средства Минобороны, МЧС и Авиалесоохраны, а также вертолеты частных компаний. Для компенсации затрат на тушение регионам из федерального центра регионам выделят более 1,7 миллиарда рублей.

Глава Минприроды Александр Козлов назвал 2021 год рекордным по площади природных пожаров. В стране их было 15 тысяч, наибольшее количество возгораний произошло на Дальнем Востоке. Например, в Якутии огонь охватил более восьми миллионов гектаров лесного фонда. Пожары также полыхали в Челябинской, Иркутской областях и на Таймыре, а дым от них достигал Антарктиды. С приходом осени возгорания не прекратились — по состоянию на 20 сентября в России было зафиксировано 19 лесных пожаров.