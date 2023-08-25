Общество 25 августа 2023, 18:09 Более 10 миллионов человек присоединились к проектам VK в честь Дня флага России Мультимедийный проект VK ко Дню флага прошел в 10 городах России «ВКонтакте»

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Свыше 10 миллионов человек присоединились к мультимедийному проекту VK, приуроченному ко Дню флага России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мероприятия проходили с 20 по 22 августа в 10 городах страны. Инсталляции в виде кубов появились в Астрахани, Кемерово, Волгограде, Красноярске, Краснодаре, Омске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове и Санкт-Петербурге. Каждый житель мог поучаствовать в игре, увидеть 3D-анимации и создать арт-концерт.

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Одной из активностей, в которой можно было поучаствовать с помощью куба, стала игра «Собери флаг». Участникам игры предлагали отсканировать QR-код на одной из граней куба и выбрать слова, которые у него ассоциируются с цветами российского триколора.

С белым цветом россияне ассоциировали слово «истина», с синим — «небо», а с красным — «отвага». За время проекта участники мероприятия создали более 10 тысяч картин в разных стилях — от минималистичного до мультипликационного.

Еще одним подарком россиянам стали воздушные шары от VK на фестивале «Приволжская фиеста» в Нижнем Новгороде. Один из аэростатов развернул в небе триколор.