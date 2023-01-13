Общество 13 января 2023, 10:31 Более 10 летевших в Петербург самолетов ушли на запасной аэродром из-за сильного ветра Пулково: 13 самолетов до Петербурга ушли на запасные аэродромы из-за метеоусловий rawpixel

Читать 360tv в

На запасные аэродромы сегодня ушли 13 самолетов, летевших в Санкт-Петербург. Это связано со сложными метеоусловиями, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта Пулково.

Сила бокового ветра превышает допустимые для выполнения посадки значения.

Реклама

«В зависимости от технических характеристик типов воздушных судов их экипажи принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы», — пояснили в аэропорту.

Реклама

Часть рейсов приземлились в Петербурге. Те, которые ушли на запасные аэродромы, продолжат полет до пункта назначения, как только позволят метеоусловия.

В целом аэропорт Пулково работает в обычном режиме, подчеркнули в пресс-службе. При этом, по данным «Яндекс.Расписания» на 10:15, в Пулково задержали 46 рейсов и отменили еще 13. В частности, пришлось на несколько часов отложить вылет до Москвы, Кирова, Баку, Владикавказа, Ургенча и отменить рейс «Аэрофлота» в столицу на 11:25.