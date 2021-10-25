Взорвавшуюся квартиру в пятиэтажке в Набережных Челнах отключили от газа более 10 лет назад

В 2010 году квартиру в жилом доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа. Сделали это из-за нарушений пользования топливом в быту.

Специалисты осматривали квартиру в марте 2021 года, сообщил ТАСС со ссылкой на ООО «Газпром трансгаз Казань». Отключение они подтвердили.

«Квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту», — уточнили в компании, добавив, что в доме проведено централизованное электро- и теплоснабжение.

Жилплощадь проверяли 9 марта. Наличие заглушки тогда подтвердили.

Обслуживает пятиэтажку управляющая компания «Камстройсервис». На месте ЧП работают аварийно-спасательные службы и сотрудники ЭПУ «Челныгаз».

Газ в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах взорвался 25 октября. Перекрытия между четвертым и пятым этажами рухнули, восемь квартир оказались разрушенными. Из-под завалов спасатели извлекли девять человек.

В больнице, по данным Минздрава Татарстана, находятся четверо пострадавших. Состояние одного из них — девушки 1999 года рождения — крайне тяжелое.