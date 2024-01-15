Общество 15 января 2024, 13:40 Более 10 коммуникационных коллекторов обновили в Москве за 2023 год Бирюков: за 2023 год в Москве обновили 13 коммуникационных коллекторов РИА «Новости»

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Коммунальщики обновили 13 коммуникационных коллекторов в Москве в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в городе регулярно осуществляют запланированную работу по поддержанию в пригодном состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Он также подчеркнул, что обновление этих объектов в надлежащие сроки позволяет продлить длительность их безопасной эксплуатации, а также обеспечить сохранность коммуникаций.

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«В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 13 сооружений, еще в пяти стартовали строительно-монтажные работы», — рассказал Бирюков.

На данный момент сотрудники обновили коллекторы в ЦАО, ЮЗАО, ЗАО и ЗелАО. В результате работ удалось привести в порядок разрушенные слои бетона и ходовые дорожки. Благодаря усилиям специалистов наладили дренажные системы, а также провели гидроизоляцию строительных конструкций.

Помимо этого, во время модификаций заменили кабельные и технологические металлоконструкции и обновили охранно-пожарную сигнализацию и голосовую связь. Вдобавок специалисты установили новые системы оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды.

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