Общество 01 сентября 2023, 17:09 Более 10 коммерческих объектов построили в Новой Москве в этом году Заммэра Москвы Бочкарев: более 10 коммерческих объектов построили в ТиНАО https://stroi.mos.ru/

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С начала года на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы построили более десятка объектов производственного, делового и коммерческого назначения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В процессе развития новых территорий город строго придерживается принципа сбалансированной застройки районов. Наряду со строительством жилья, возводится необходимая инфраструктура, в том числе и коммерческая недвижимость. Сейчас в ТиНАО расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Андрей Бочкарев

По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, развитие инфраструктуры позволило создать более 10 тысяч рабочих мест в Новой Москве за год. Таким образом, с 2012 года количество рабочих мест в новых округах увеличилось более чем втрое и превысило 280 тысяч.

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Кроме того, в ближайшие годы в ТиНАО планируется построить два высокотехнологичных технопарка, производственный комплекс, а также центр промышленных инноваций и импортозамещения.

Создание рабочих мест вблизи места проживания существенно снизило ежедневные миграционные потоки в центр города и обратно. Это позволило разгрузить автомобильные дороги, общественный транспорт и метро.

По словам Жидкина, возможность трудоустроиться рядом с домом стала одним из главных факторов привлекательности Новой Москвы для потенциальных жителей.

Ранее стало известно о том, что в поселении Сосенское в Москве построят школу на 1150 учеников.