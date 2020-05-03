Более 10 человек заразились коронавирусом в Кузбассе за сутки

Коронавирус выявили у 13 жителей Кемеровской области за минувшие 24 часа. В инфекционках Кузбасса сейчас лежат 142 заразившихся.

«Еще у тринадцати пациентов подтвердился диагноз „коронавирусная инфекция“. Они изолированы, получают лечение», — сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что за сутки выздоровели два человека. Всего медики вылечили 22 пациентов. По данным Цивилева, в больницах, обсерваторах и на домашней двухнедельном карантине находятся сейчас 10062 человека.

Медики 3 мая снова зафиксировали рекордный прирост инфицированных в России. Еще 10 633 жителей подхватили 2019-nCoV. Всего зараженных в РФ теперь 134 687 человек. От болезни COVID-19 умерли 1 280 пациентов.

Ранее в Минздраве России сообщили, что сейчас нет оснований считать, что ситуация с пандемией стабилизировалась и можно отменять все меры безопасности. Соблюдение режима самоизоляции и других ограничений, которые ввели власти, остаются важнейшими факторами в борьбе с разгулом коронавируса.