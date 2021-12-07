Более 10 человек попали в больницы Санкт-Петербурга с обморожением

Наступившие в Санкт-Петербурге морозы стали причиной обморожения 14 человек. Этих людей госпитализировали, сообщил городской комитет по здравоохранению.

«Всего с начала морозов в Институт скорой помощи поступили уже 14 больных с обморожениями», — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

Комздрав отметил, что за выходные в отделение термических поражений (ожоговый центр) НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли шесть человек с обморожениями. Все они мужчины.

«Половина обморожений поверхностные, половина — глубокие, при которых потребуется ампутация сегментов конечностей», — уточнили в комитете.

Морозная погода пришла в Санкт-Петербург с началом календарной зимы, но в ночь на понедельник сильно похолодало, столбики термометров опустились до -21 градуса, что является абсолютным рекордом с 1893 года.

Сейчас, по данным сайта Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге -13 градусов. На следующей неделе в город должна прийти оттепель. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.