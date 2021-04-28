Более 1 млн рублей задолжал гендиректор компании своим работникам в Якутии

В Якутии задержали гендиректора компании, который не выплатил своим сотрудникам зарплату на общую сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональный следком.

По данным издания, руководитель предприятия не выплачивал восьми работникам зарплату с ноября 2019 года по октябрь 2020 года. Общая задолженность составила миллион 70 тысяч рублей. Он признал свою вину и пообещал погасить долги, однако ничего не предпринял, чтобы рассчитаться с сотрудниками. В итоге его задержали.