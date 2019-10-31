Боль на сердце: в Петербурге вспомнили жертв катастрофы над Синаем

В Санкт-Петербурге прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе рейса «Когалымавиа», который потерпел крушение над Синайским полуостровом в 2015 году. Тогда погибли 224 человека.

Богослужение провели утром четверга в Троице-Измайловском соборе, сообщило РИА «Новости». Оно началось в 07:14 в центре храма. На панихиду пришли родственники тех, кто летел самолетом А321 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург четыре года назад.

«Сегодня мы здесь все вместе помолимся об упокоении душ наших 224 невинно убиенных в небе над Синаем. На сердце боль. Здесь нет слов утешения», — обратился к собравшимся перед богослужением Сергий Кубышкин. Его назначили настоятелем храма, который должны построить в память о погибших рейса 9268.

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На Серафимовском кладбище 31 октября возложат цвет и венки к памятнику «Сложенные крылья». Его установили в том месте, где похоронили неопознанные останки жертв катастрофы.

Крушение рейса авиакомпании «Когалымавиа» произошло 31 октября 2015 года. Пассажирский лайнер начал падать над Синайским полуостровом. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Выжить не удалось никому. Случившееся в ФСБ квалифицировали как теракт: во время полета в хвостовой части воздушного судна взорвалась бомба.