Боксеры из России решили помогать пострадавшим от пандемии коронавируса

Волонтеры планируют поддерживать ветеранов спорта, тренеров, судей и спортсменов в период ограничений из-за распространения коронавируса. Они готовы оказать и психологическую поддержку нуждающимся.

«Многим спортсменам в следующем году ехать на Олимпийские игры, и им как никому другому нужно сейчас заботиться о здоровье и поддерживать спортивную форму. Единственным эффективным способом борьбы с распространением коронавируса является самоизоляция, поэтому многим необходима помощь в покупке еды, воды, средств дезинфекции. Федерация бокса России постарается помочь всем спортсменам, независимо от вида спорта», — пояснил глава Федерации бокса России Умар Кремлев.

Помощь от федерации бокса могут получить также ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры и члены многодетных семей. Так волонтеры хотят «оградить их от возможных носителей вируса и постараться сделать их самоизоляцию более комфортной и безопасной».

Горячая линия организации: 8 (800) 222-55-25.