Общество 13 июня 2023, 13:50 Бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского захотели вернуться в Белоруссию — Лукашенко Президент Лукашенко: наемники ВСУ из полка Калиновского захотели вернуться в Белоруссию Freepik

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Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что бойцы воюющего на стороне Вооруженных сил Украины полка Калиновского захотели вернуться в республику. Однако их не пускают заградотряды, написало агентство БелТА.

«Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня: погибло очень много. Они в шоке: „Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить“. А нельзя вернуться: не пускают», — сказал глава Белоруссии.

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Белорусская «диктатура» святая по сравнению с теми же «демократическими» выборами в США, отмечал также Лукашенко.

Президент республики во время рабочей поездки в Минскую область также заявил, что если против Белоруссии начнется агрессия, то никакого колебания в применении ядерного оружия не будет.

Ядерные боеголовки России решили установить на территории Белоруссии для сдерживания противников. Президент также отметил, что сам потребовал размещения ЯО на территории республики.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии из-за поддержки России.