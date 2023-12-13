Общество 13 декабря 2023, 16:25 Бойцы СВО пожаловались на директора омской школы за отказ установить памятную доску их товарищу Директора омской школы обвинили в отказе установить памятную доску бойцу СВО

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Участники СВО возмутились тем, что директор одной из школ в Омске отказалась установить мемориальную доску в честь их погибшего товарища. Они записали видеообращение к мэру Омска Сергею Шелесту и опубликовали ролик в Сети. Пост появился в Telegram-канале «Русская община ZOV».

Бойцы рассказали, что решили увековечить память погибшего друга и обратились к руководству школы, в которой он учился. По словам участников спецоперации, они заранее согласовали установку мемориальной доски в администрации Ленинского округа, департаменте имущественных отношений и военкомате.

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«И с этими документами мы пришли на встречу с директором школы. К нашему изумлению, мы услышали такие слова: „Если мы будем всех развешивать, стен не хватит, здесь вам не кладбище“», — вспомнили солдаты.

В администрации Омска изданию NGS55 подтвердили, что мэр получил обращение и поручил департаменту образования и администрации Ленинского округа разобраться в ситуации. В мэрии указали, что директор не отказывалась от размещения мемориала, а попросила военных собрать необходимый пакет документов и получить разрешение от горсовета. В школе журналистам ситуацию комментировать отказались.