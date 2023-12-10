Общество 10 декабря 2023, 12:30 Бойцы ОМОНа сорвали вечеринку в уральском гей-клубе Силовики ворвались в гей-клуб Fame в Екатеринбурге во время вечеринки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники ОМОН и бойцы ОМОНа Росгвардии пришли с проверкой гей-клуб Fame Екатеринбурга. Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области и руководитель регионального проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале рассказал, что в заведении проходила тематическая вечеринка.

По словам общественника, в клубе мужчины переодевались в женщин и устраивали ролевые игры.

Реклама

«При осмотре обнаружили немаркированный алкоголь и табачную продукцию. В результате проверили более 100 человек, малолеток не обнаружили. Изъята алкогольная и табачная продукция», — заявил Чукреев.

В комментарии Ura.Ru он добавил, что рейд проверили по заявлениям неравнодушных горожан и с решением Верховного суда о признании ЛГБТ-движения экстремистским это никак не связано.

Руководство клуба Fame в своем Telegram-канале сообщило, что заведение успешно прошло проверку на контрафактный алкоголь и теперь там снова ждут посетителей.

Верховный суд России 30 ноября признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистский организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Спустя три дня СМИ сообщили о рейдах силовиков в тематические заведения Москвы.

В частности, полицейские пришли на вечеринку на Малой Якиманке, где у присутствующих проверили и сфотографировали документы. Кроме того, под проверку подпала сауна на Цветном бульваре. Очевидцы заявили, что правоохранители просто искали торговцев наркотиками.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.