Бойцы ММА научат женщин из Владикавказа обороняться от домашних насильников

Бойцы из академии единоборств Alania ММА проведут необычную акцию во Владикавказе. Они устроят бесплатный мастер-класс для женщин по самообороне. Об этом сообщил корреспондент «360».

За помощью к борцам обратилась лидер общественного движения «Хота» Агунда Бековева. Она занимается освещением темы насилия в кавказском обществе.

«Как минимум нас будет несколько девушек. Если им будет интересно, ребята из академии ММА организуют постоянный курс самообороны, причем на безвозмездной основе», — рассказала Бековева.

Их наставником станет высококвалифицированный тренер по муай-тай и кикбоксингу, мастер спорта международного класса Хурсанд Джамшедов.

Движение «Хота» появилось в Северной Осетии в прошлом году, после двух резонансных преступлений: мастер спорта по армрестлингу Спартак Золоев жестоко избил свою бывшую жену Вандану Джиоеву, а Вадим Техов из ревности убил экс-супругу Регину Гагиеву.

Сейчас во Владикавказе расследуют дело о халатности офицера ФСИН. Следственный комитет считает, что он вовремя не отреагировал на нарушение домашнего ареста одним из обвиняемых. В итоге преступник совершил убийство.