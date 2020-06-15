Бойцы Кантемировской танковой дивизии провели для ветерана ВОВ индивидуальный парад
Командиры и бойцы Кантемировской танковой дивизии провели индивидуальный парад для ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Алексея Григорьевича Иванова. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
«Мы наблюдаем рождение новой традиции, придуманной нашими офицерами, — индивидуальный парад. А суть ее заключается в чествовании бойцами героев войны», — пояснил заместитель командира Кантемировской танковой дивизии по политической работе Юрий Абросимов.
24 июня в Москве пройдет парад, приуроченный к 75-летию со Дня Победы. Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал жителям столицы посмотреть военное шествие по телевизору.