Бойцу ММА Харитонову в драке сломали лицевую кость

Боец ММА Сергей Харитонов сломал нос и получил сотрясение мозга во время драки в «Лужниках». О травмах «360» рассказал его адвокат Александр Кравцов.

У спортсмена сломан нос, диагностированы сотрясение мозга, ушиб глаза, гематома и перелом лицевой кости. Поэтому Харитонов пролежит в больнице еще дней 10, а то и больше, допустил Кравцов.

«Состояние со вчерашнего дня лучше не стало», — отметил адвокат.

Полицейские приезжали к бойцу в ночь на 14 ноября и опросили его.

«Наша задача — добиться справедливости», — заявил Кравцов.

Стражи порядка задержали и доставили в отдел полиции одного из участников драки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Началась проверка.

Три человека подрались во Дворце спорта ОК «Лужники» в Москве 13 ноября. Одним из них был 40-летний боец ММА, напомнило РИА ФАН. Причина потасовки — бытовой конфликт. По факту драки Харитонов написал заявление в полицию. Двое участников конфликта попали в больницу, третьего доставили в отдел полиции.

По данным телеканала РЕН ТВ, спортсмен подрался с бойцами Адамом-Джамалом Яндиевым и Русланом Абдо.