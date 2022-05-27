Миронов навестил раненых в спецоперации бойцов Росгвардии

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии России в Балашихе, сообщила пресс-служба.

«Здесь высочайший уровень профессионализма показывают и врачи, и медсестры», — сказал политик.

Он пообщался с пациентами и персоналом травматологического отделения, вручил подарки и поблагодарил за работу. Сергей Миронов также рассказал офицерам о двух законопроектах, которые фракция внесла на рассмотрение Госдумы. Они посвящены мерам поддержки участников спецоперации.