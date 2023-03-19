Общество 19 марта 2023, 15:14 Бойцов ЧВК «Вагнер» похоронили в Горячем Ключе после несогласия властей WarGonzo: похороны погибших бойцов «Вагнера» прошли в Горячем Ключе после критики властей РИА «Новости»

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Запрет городских властей города Горячий Ключ Краснодарского края не помешал провести похороны бойцов частной военной компании «Вагнер», погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили журналисты проекта WarGonzo в своем Telegram-канале.

Авторы уточнили, что траурные мероприятия и захоронение восьми бойцов прошли в станице Бакинская.

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С критикой властей города, запретивших похороны участников специальной военной операции выступил российский предприниматель Евгений Пригожин. В минувшую субботу он сообщил, что получил официальный запрет на проведение похорон от администрации Горячего Ключа.

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При этом предприниматель подчеркнул, что траурные мероприятия пройдут в любом случае, несмотря на несогласие руководства города. Он призвал всех, кто хочет почтить память погибших прийти на кладбище в станице Бакинской.

Мэр города Сергей Белопольский подчеркнул, что с уважением относится к участникам спецоперации, но превращать курортный Горячий Ключ в кладбище неправильно.

Перед похоронами Пригожин и Белопольский обсудили ситуацию. Глава администрации объяснил, что на кладбище уже несколько десятков могил «вагнеровцев», поэтому полномочия о выделении мест под захоронения у него забрал губернатор края.