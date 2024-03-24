Общество 24 марта 2024, 18:55 Бойцов «Ахмата» отметили наградами за задержание террористов из Crocus City Hall Задержавшим террористов из Crocus бойцам «Ахмата» вручили медали «За отвагу» РИА «Новости»

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Бойцов полка «Ахмат-Россия», которые помогли задержать под Брянском стрелявших по посетителям Crocus City Hall, наградили. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Наиболее отличившимся сотрудникам полка „Ахмат-Россия“ МО РФ, задействованного в охране государственной границы в Брянской области, вручены 12 медалей „За отвагу“ и 20 ведомственных наград Минобороны РФ», — написал он.

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Кадыров отметил, что бойцами руководил командир полка «Ахмат-Россия» МО РФ Заурбек Элимханов. Его личному составу удалось найти и задержать особо опасных террористов, которые устроили беспорядочную стрельбу перед концертом группы «Пикник» в Красногорске.

Главы Чечни уточнил, что операцию проводили вместе с Центром спецназначения ФСБ.

По его словам, награждение бойцов прошло в скромной обстановке, так как они отказались от торжества в такой ситуации.

Задержанных уже допросили. Они признались, что убивали зрителей в Crocus City Hall за деньги. Предположительно, сегодня им в Басманном суде изберут меру пресечения.