24 марта 2024, 18:55
Бойцов «Ахмата» отметили наградами за задержание террористов из Crocus City Hall
Задержавшим террористов из Crocus бойцам «Ахмата» вручили медали «За отвагу»
Бойцов полка «Ахмат-Россия», которые помогли задержать под Брянском стрелявших по посетителям Crocus City Hall, наградили. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Наиболее отличившимся сотрудникам полка „Ахмат-Россия“ МО РФ, задействованного в охране государственной границы в Брянской области, вручены 12 медалей „За отвагу“ и 20 ведомственных наград Минобороны РФ», — написал он.
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Кадыров отметил, что бойцами руководил командир полка «Ахмат-Россия» МО РФ Заурбек Элимханов. Его личному составу удалось найти и задержать особо опасных террористов, которые устроили беспорядочную стрельбу перед концертом группы «Пикник» в Красногорске.
Главы Чечни уточнил, что операцию проводили вместе с Центром спецназначения ФСБ.
По его словам, награждение бойцов прошло в скромной обстановке, так как они отказались от торжества в такой ситуации.
Задержанных уже допросили. Они признались, что убивали зрителей в Crocus City Hall за деньги. Предположительно, сегодня им в Басманном суде изберут меру пресечения.
Задержания
Рамзан Кадыров
Военные
Стрельба в Crocus City Hall
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