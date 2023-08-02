Общество 02 августа 2023, 13:21 Бойцам теробороны в Белгородской области выдали оружие РИА «Новости»: бойцам теробороны в Белгородской области торжественно вручили оружие АО "Концерн "Калашников"

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Торжественное вручение личного оружия бойцам территориальной обороны прошло в Белгородской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава региона Вячеслав Гладков передал оружие бойцам, которые прошли необходимую психологическую и огневую подготовку.

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«Жители области гордятся нашей самообороной, вы являетесь примером для всех», — сказал он.

Всего в состав подразделений теробороны вошли восемь батальонов, в каждом из них — по 360 человек. Для руководящего состава подобрали людей с боевым опытом из числа пенсионеров Росгвардии, ФСИН, МВД, ФСБ и Минобороны.

В их задачи входит участие в пограничных поисках нарушителей границы, обеспечение общественной безопасности, участие в охране общественного порядка, оказание неотложной помощи пострадавшим, содействие силам безопасности в случае угрозы совершения вооруженных нападений и террористических актов.

Каждому бойцу также вручили ключи от новых автомобилей УАЗ, антидроновые ружья, квадрокоптеры и цифровые радиостанции.

После этого бойцы провели тренировочное занятие. По легенде, противник применил беспилотник для выявления позиций бойцов, но отряд сбил дрон из ружья. Также одной из частей тренировки стала атака БПЛА на укрепления диверсионной группы.