Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой предоставлять участникам специальной военной операции и их семьям бесплатные туристические путевки на курорты России. В беседе с «360» он заявил, что это давняя традиция, обеспечить бойцам отдых.

Милонов отметил, что участники специальной военной операции несут очень большие физические и психологические нагрузки, что сказывается на их здоровье.

«Да, есть установленные законодательством вознаграждения: зарплаты и медали, но все же этим людям необходим отдых. Потому что это традиция, чтобы бойцы отдыхали, чтобы они после тяжелого периода могли отключиться и восстановить силы», — заявил Милонов.

Он подчеркнул, что его идея заключается в организации поездок участников специальной военной операции на курорты России. Пока инициатива распространяется только на участников непосредственных боевых действий.

«Сейчас в Госдуме рассматривается вопрос, который внесла „Единая Россия“, чтобы расширить число лиц, которые считаются участниками специальной операции и включить туда волонтеров, медиков и другие категории людей. Но пока его не приняли», — отметил депутат.

Милонов подчеркнул, что уверен в полной поддержке своей инициативы со стороны депутатов.

Как сообщил RT, депутат Виталий Милонов направил в Ростуризм и Минздрав предложения о создании специальной санаторно-курортной программы для участников специальной операции, в рамках которой они смогут получить бесплатные туристические путевки.