Общество 29 января 2024, 11:52 Бойца поп-ММА задержали в Санкт-Петербурге Бойца поп-ММА Корнея Тарасова задержали после концерта в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Бойца поп-ММА, рэпера и блогера Корнея Тарасова арестовали в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в Telegram KORNEY TARASOV MMA.

«Брата Артема Тарасова, Корнея, арестовали в Питере! По предварительным данным, он находится в 76-м отделе полиции Центрального района», — указали в сообщении в канале.

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Там же уточнили, что на днях оба брата были почетными гостями на турнире, посвященном полному снятию блокады Ленинграда. Мероприятие проходило в Дворце спорта «Юбилейный».

После этого Корней Тарасов отправился дать концерт. Но после выступления его задержали. По словам брата рэпера, в отделе полиции на его звонки никто не реагирует.

«Выясняем! Брат, я с тобой всегда!» — добавил Артем Тарасов.

По информации «Mash на Мойке», концерт Корнея Тарасова был в клубе «Грибоедов», а задержали его уже после выступления за драку на Лиговском проспекте. Источник Telegram-канала обратил внимание, что во время побоища пострадал 18-летний молодой человек.

По словам собеседника канала, пострадавший обратился к правоохранителям, сообщив, что гулял по Лиговскому проспекту, там столкнулся с Тарасовым, который был в окружении нескольких людей. Приятели узнали блогера, но Корнею это, по их мнению, не понравилось. Драка завязалась после брошенной фразы: «Что смотрите?» — и оскорблений.