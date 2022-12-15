15 декабря 2022, 14:50
Бойца ММА Новоселова осудили на пять лет за изнасилование
Суд назначил пять лет бойцу ММА Новоселову за избиение и изнасилование студентки
Боец смешанных единоборств Максим Новоселов получил пять лет колонии строгого режима за избиение и изнасилование студентки. Такое решение принял Тушинский районный суд Москвы. В распоряжении «360» оказалось видео с места.
«Признать Новоселова виновным <…> и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима», — озвучила вердикт судья.
Реклама
До вступления приговора в законную силу спортсмен останется под арестом. В пресс-службе столичной прокуратуры напомнили, что Новоселов ранее был судим, а следствие признало в его действиях опасный рецидив. В ходе предварительного расследования и в суде мужчина не признал себя виновным. В надзорном ведомстве добавили, что государственный обвинитель просил назначить бойцу ММА наказание в виде шести лет лишения свободы.
Реклама
Новоселов заявил, что будет оспаривать решение суда, сообщил ТАСС. Агентство уточнило, что спортсмену зачли проведенное в СИЗО время из расчета «день за день».
Весной 18-летняя девушка обвинила спортсмена в изнасиловании. Они познакомились в ночном клубе. Позже появилось видео, как потерпевшая садилась в машину к Новоселову.
Спортсмены
Уголовное дело
Суд
Изнасилования
Избиения
Реклама
Реклама