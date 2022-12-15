Эксклюзив 15 декабря 2022, 14:50 Бойца ММА Новоселова осудили на пять лет за изнасилование Суд назначил пять лет бойцу ММА Новоселову за избиение и изнасилование студентки

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Боец смешанных единоборств Максим Новоселов получил пять лет колонии строгого режима за избиение и изнасилование студентки. Такое решение принял Тушинский районный суд Москвы. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

«Признать Новоселова виновным <…> и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима», — озвучила вердикт судья.

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До вступления приговора в законную силу спортсмен останется под арестом. В пресс-службе столичной прокуратуры напомнили, что Новоселов ранее был судим, а следствие признало в его действиях опасный рецидив. В ходе предварительного расследования и в суде мужчина не признал себя виновным. В надзорном ведомстве добавили, что государственный обвинитель просил назначить бойцу ММА наказание в виде шести лет лишения свободы.

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Новоселов заявил, что будет оспаривать решение суда, сообщил ТАСС. Агентство уточнило, что спортсмену зачли проведенное в СИЗО время из расчета «день за день».

Весной 18-летняя девушка обвинила спортсмена в изнасиловании. Они познакомились в ночном клубе. Позже появилось видео, как потерпевшая садилась в машину к Новоселову.