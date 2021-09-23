Бойца ММА Асхаба Магомедова пожизненно отстранили от поединков в Punch Club

Промоушен Punch Club пожизненно отстранил бойца ММА Асхаба Магомедова от соревнований. Причиной послужило избиение солдата-срочника. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

По словам одного из основателей промоушена Кирилла Сарычева, боец принимал активное участие в их поединках, однако больше он не сможет этого сделать. Кроме того, Сарычев намерен обратиться к своим коллегам из других клубов, чтобы те также запретили Магомедову выступать в клетке.

Ранее стало известно, что Асхаб Магомедов во время службы в армии избивал и издевался над сослуживцем и публиковал видео в своем Instagram. На кадрах можно увидеть, как спортсмен бьет лежащего на земле человека в военной форме и кричит «Вставай!».

Сам боец заявлял, что на видео был запечатлен спарринг, который проводился для поднятия боевого духа. По его словам, попавшие на видео события произошли 30 мая 2020 года во время службы в разведке, где он регулярно проводил тренировки. Об этом написала Lenta.ru.

После появления данного ролика в социальных сетях на бойца MMA обрушилась критика.