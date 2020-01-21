Бойфренд Шурыгиной потратил на совместный отдых в Финляндии 600 тысяч рублей

По данным издания, молодая пара жила в люксовом отеле Design Hotel Levi. Номер им обошелся в 210 тысяч рублей. Средний чек в ресторанах выходил на 15 тысяч рублей. Кроме того, Ребров потратился на частного инструктора, аренду снегоходов, спортивное снаряжение и экскурсии.

«Я привыкла проводить время на берегу моря, а тут настолько снежно и холодно, что приходится покупать теплые вещи и кутаться», — призналась Шурыгина.