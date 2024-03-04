Общество 04 марта 2024, 17:28 Боязнь еды заставила трехлетнего мальчика отказаться от пищи на полтора года Liverpool Echo: 3-летний мальчик отказался от пищи на 1,5 года из-за боязни еды Freepik

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В Великобритании трехлетний мальчик резко перестал питаться из-за нарушения пищевого поведения. У него развился страх перед едой, сообщило издание Liverpool Echo.

В два года у жителя деревни Пенсби, графство Мерсисайд, появилось расстройство аутического спектра (РАС). Его пугали все продукты и блюда, ребенок не мог даже притрагивался к ним.

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Обратившись к медикам, родители выяснили, что у сына расстройство избирательного питания — избегающее или ограничивающее расстройство потребления пищи (ИОРПП). С таким нарушением люди сознательно отказываются от некоторых продуктов из-за их цвета, размера, запаха, вкуса, текстуры или прошлого негативного опыта. Медики установили ребенку зонд для питания, через который он уже 1,5 года получает пищу и жидкость.

Мать мальчика рассказала журналистам, что страх ее ребенка перед едой обусловлен нарушением обработки сенсорной информации из-за РАС. Родители решили обратить внимание общественности на редкий диагноз ИОРПП, поэтому поделились своей историей с прессой.

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