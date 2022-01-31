«Бояться снегопадов не нужно». Синоптик объяснил, что будет с погодой в Москве

Из-за циклона «Надя» в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков. Однако бояться сильных снегопадов не нужно, заявил «360» синоптик Александр Шувалов.

«По восприятию 25% месячной нормы звучит слегка устрашающе, а по сути дела, если раскрыть, что за этим стоит, то это обычный снег — и даже небольшой», — пояснил специалист.

Шувалов подчеркнул, что в данном случае использование термина «снегопад» даже можно считать чрезмерным, потому что речь идет о небольшом снеге, который будет идти с перерывами.

«И на радаре, и из космоса видно, что перемежаются полосы осадков и полосы без осадков. То есть мы будем иметь порядка двух-трех миллиметров осадков, а это значит два-три сантиметра снега и сегодня в течение дня, и завтра», — сказал эксперт.

Он обратил внимание, что интенсивность снега, даже небольшого, будет идти на убыль. Во вторник, 1 февраля, ожидается около двух миллиметров осадков. «Чтобы не было путаницы поясню, один миллиметр осадков соответствует примерно одному сантиметру снега», — добавил Шувалов.

Понедельник, 31 января, по его словам, будет самым теплым днем. Со вторника пойдет постепенное слабое понижение температуры. Шувалов отметил, что его даже можно назвать щадящим. К концу дня 1 февраля ожидается -3…-4 градуса, затем -5…-6, в четверг, вероятно, температура опустится до -7…-8, а к пятнице возможен мороз до -10…-11.

«Что касается пятидневных снегопадов, то в общей сумме они могут дать 8-10 миллиметров, это составляет 20-25% нормы, но норма-то у нас не очень небольшая. Осадки размазаны на несколько суток, поэтому сами по себе каждый день они не очень большие», — пояснил специалист.

Шувалов добавил, что, возможно, снежный покров не слишком изменится за эту неделю и останется на уровне 47 сантиметров. «Так что полметра ждем, но они вряд ли будут», — заключил он.

Накануне из-за непогоды в аэропортах Москвы отменили или задержали более 30 рейсов.