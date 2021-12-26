«Боятся санкций»: политолог объяснил, почему Германия не кричит о «вторжении» России

У Германии нет четкой и единой позиции по поводу якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, о котором заявляют США. Это связано с тем, что власти ФРГ опасаются, что Штаты используют это для введения новых антироссийских санкций, которые бьют и по Германии тоже, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Он обратил внимание, что во всей ФРГ нет четкого единого мнения по этому вопросу. У страны нет своей разведки, чтобы узнать, есть какое-то движение к территории Украины или нет.

«Но самое главное, что власти Германии очень опасаются, что вот эта информация, которая запускается США, будет использована для резкого ухудшения отношений с Россией и для введения санкций в том числе», — пояснил политолог в беседе с «360».

Марков напомнил, что экономические ограничительные меры против России отчасти бьют и по Германии, потому что она является главным торговым партнером РФ в Евросоюзе. Поэтому ФРГ хотела бы минимизировать санкционное давление и призывает к осторожности, пока не сформировала свою четкую позицию.

«Вместе с тем они (власти Германии — прим. ред.) участвуют в антироссийской коалиции США, участвуют в санкционной войне против России, активно участвуют в информационной войне против России. Как известно, немецкие спецслужбы во многом находятся под контролем Штатов», — добавил эксперт.

Но, с другой стороны, он указал на то, что немецкий бизнес и достаточно широкая часть общественности этой страны считают, что на Западе лежит большая доля вины за конфликт с Россией.

О том, что в Германии не разделяют уверенности США в намерении России предпринимать какие-либо агрессивные действия против Украины, ранее сообщило Reuters.