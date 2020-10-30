Россияне больше иностранцев боятся лишиться работы

О своем страхе остаться без работы заявили 75% опрошенных россиян. Это самое большое количество среди респондентов. На втором и третьем месте расположились Испания и Малайзия с результатами 73% и 71% соответственно.

Меньше всего за сохранение своего рабочего места переживают жители Германии — 26%, Швеции — 30% и Нидерландов — 36%.

Более половины россиян заявили, что готовы на работе приобретать новые навыки, которые помогли бы им в дальнейшей карьере. Только 48% используют свою работу не просто для выполнения каких-то действий, но и как способ научиться чему-то новому. По этому показателю россияне обошли жителей Швеции и Японии, где готовых принимать новые навыки оказалось всего 46% и 45%.

Первые три места заняли жители Испании — 86%, Перу — 84% и Мексики — 83%. Они готовы принимать новые знания и осваивать новые компетенции у нынешних работодателей.

Опрос проходил с 25 сентября по 9 октября 2020 года. В нем приняли участие 12,4 тысячи респондентов из 27 стран мира.