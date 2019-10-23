Боярский возмутил жителей Петербурга парковкой машины

Боярского уличили в парковке на встречке. Он предложил ГАИ разобраться в этом Подробнее

Артист оставил Mercedes на набережной Мойки, недалеко от своего дома. Машина перекрывала часть пешеходной зоны. Спустя два дня прохожие увидели, что Боярский вновь нарушил правила и припарковался за знаком «Остановка запрещена», написала «Фонтанка.ру».

Боярский нередко нарушает правила парковки. В начале октября его автомобиль заметили оставленным на встречной полосе. Сам артист обвинения отрицает.