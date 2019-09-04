  • Боярский воспел Петербург в новом клипе

    04 сентября 2019, 15:31

    Андрей Иванов

    Вышел новый клип актера Михаила Боярского на песню «Хорошего Питера!». Видео опубликовано на YouTube-канале лейбла «Музыкальной Академии Матвиенко».

    В клипе очень много красиво снятых планов Северной столицы, есть влюбленные жених и невеста и, конечно, сам Боярский.

    Артист прогуливается по родному городу в неизменной черной шляпе и шарфе «Зенита».

    Боярский поет в припеве:

    Мой Петербург, мой Ленинград,

    Время вперед — время назад,

    Время любить — время мечтать,

    Время тебе мне пожелать...

    Хорошего Питера!

    В объектив оператора попали Невский проспект, набережная Мойки, Смольный и Казанский собор, а также другие достопримечательности Санкт-Петербурга.

    Песню «Хорошего Питера!» написал композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

    На момент написания заметки клип набрал более четырех тысяч просмотров.