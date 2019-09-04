Боярский воспел Петербург в новом клипе
Вышел новый клип актера Михаила Боярского на песню «Хорошего Питера!». Видео опубликовано на YouTube-канале лейбла «Музыкальной Академии Матвиенко».
В клипе очень много красиво снятых планов Северной столицы, есть влюбленные жених и невеста и, конечно, сам Боярский.
Артист прогуливается по родному городу в неизменной черной шляпе и шарфе «Зенита».
Боярский поет в припеве:
Мой Петербург, мой Ленинград,
Время вперед — время назад,
Время любить — время мечтать,
Время тебе мне пожелать...
Хорошего Питера!
В объектив оператора попали Невский проспект, набережная Мойки, Смольный и Казанский собор, а также другие достопримечательности Санкт-Петербурга.
Песню «Хорошего Питера!» написал композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
На момент написания заметки клип набрал более четырех тысяч просмотров.