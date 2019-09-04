Боярский воспел Петербург в новом клипе

В клипе очень много красиво снятых планов Северной столицы, есть влюбленные жених и невеста и, конечно, сам Боярский.

Артист прогуливается по родному городу в неизменной черной шляпе и шарфе «Зенита».

Боярский поет в припеве:

Мой Петербург, мой Ленинград,

Время вперед — время назад,

Время любить — время мечтать,

Время тебе мне пожелать...

Хорошего Питера!

В объектив оператора попали Невский проспект, набережная Мойки, Смольный и Казанский собор, а также другие достопримечательности Санкт-Петербурга.

Песню «Хорошего Питера!» написал композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

На момент написания заметки клип набрал более четырех тысяч просмотров.